Campos do Jordão ganha o maior museu de cera do Brasil

Reprodução perfeita do Salão Oval da Casa Branca - Foto @correianews

Imagine passear em Campos do Jordão e dar de cara com a cantora Rihanna ou cruzar com o ator Bruce Willis. Seria um sonho, não é mesmo? Pois agora o que parecia impossível torna-se realidade com a chegada da Dreams House, a Casa dos Sonhos, que tem como uma de suas atrações nada menos que o maior museu de cera do Brasil.

O Dreamland, como é chamado, conta com cerca de 90 estátuas em tamanho real de astros e estrelas de Hollywood e também do showbiz. Rihanna e Bruce Willis são apenas duas das personalidades que podem ser vistas no museu. A réplica de Woop Goldberg, por exemplo, que interpretou uma freira no filme Mudança de Hábito, de 1992, surpreende pelo alto nível de realismo.

As peças são distribuídas em vários ambientes que remetem a cada personagem. Há um espaço que reproduz fielmente o Salão Oval da Casa Branca, onde despacha o presidente dos Estados Unidos. Nele estão vários ex-presidentes e, claro, Donald Trump!

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Estátua de cera de Woop Goldberg em "Mudança de Hábito" - Foto @correianews

Há também super-heróis, personagens de desenhos animados e muito mais. Todas as figuras são incrivelmente realistas, possuem maquiagem e cabelos de verdade, peças que possivelmente só veríamos por fotos ou nas telas do cinema.

“É o maior museu de cera do Brasil, que agora está aqui em Campos do Jordão. As pessoas chegam, tiram fotos com personalidades de filmes, isso é muito representativo e vai atrair bastante visitantes pra nossa cidade”, ressalta Nando Tabchoury – Gerente Comercial da Dreams House.

Parque de Miniaturas

Outra atração que também já está aberta ao público é o Mundo em Miniatura. Trata-se de uma maquete gigante de aproximadamente 600 m² inspirada em lugares que você provavelmente já esteve um dia. Tem a metrópole, fazendas, casas de montanha, praias repletas de banhistas, um porto com navios mercantes, e muito mais.

Entre os destaques estão o trem circulando na área urbana, a torre de controle do aeroporto que se movimenta de verdade e uma maquete que lembra demais a Estação da Luz, em São Paulo. A riqueza de detalhes é impressionante!

Mundo em Miniatura surpreende pela riqueza de detalhes - Foto @correianews

Segundo Maurício Bruns, proprietário da Dreams House, cerca de R$ 100 milhões foram investidos no empreendimento que vai contar ainda com mais duas atrações, uma delas será o Parque dos Dinossauros. “Boa parte do Parque dos Dinossauros será indoor, algo inédito no Brasil, com jardins, réplicas de dinossauros que se movimentam, piscam e emitem sons, é bem bacana”.

O outro parque temático é a Casa do Terror, um espaço assustador de promete fazer sucesso entre as crianças e adolescentes. “Será muito moderno, muito interativo, com o que há de melhor em tecnologia nesse segmento”, adiantou Bruns. As obras estão aceleradas e a previsão é de que todo o complexo, com os quatro parques temáticos em funcionamento, seja inaugurado em Outubro.

O prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo (Caê), esteve presente na abertura do Mundo Miniatura e do Museu de Cera. Ele destacou a importância do empreendimento para o desenvolvimento do turismo. “Ficamos muito felizes com esse investimento, uma nova atração que vai gerar emprego, renda e também trazer o jordanense para estes parques maravilhosos. Jordanense aqui vai ter 75% de desconto no ingresso. Além disso, as escolas, um trabalho social com nossas crianças, vão ter dias de visitação gratuita”, comemorou o prefeito.

O Dreamland Museu de Cera e o Mundo Miniatura já podem ser visitados ao lado da Parada Damas do bondinho, em Vila Capivari. Os dois parques temáticos abrem de quinta a terça-feira das 10h às 18h. (fechados às quartas-feiras para manutenção).