Instituto Federal lança cursos rápidos e grátis na área da hotelaria

Campos do Jordão recebe por ano cerca de 6 milhões de turistas, muitos deles estrangeiros atraídos pelo clima e paisagens sem igual, número que deverá aumentar com o início da venda de pacotes turísticos focados na América Latina. Receber bem esse público é vital, e manter uma boa comunicação é indispensável para garantir no visitante o desejo de voltar. Por isso, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) lançou dois cursos rápidos e gratuitos para quem trabalha ou pretende trabalhar em hotéis e pousadas

O primeiro é Inglês I com foco em serviços de hotelaria. São 30 horas de conteúdo com atividades presenciais e também complementares sempre voltadas para o atendimento em hotéis. O curso será dado às terças-feiras, das 13h às 16h, no IFSP de Campos do Jordão com início previsto para o dia 02 de setembro. As inscrições já estão abertas aqui.

O outro curso intitulado “Hospitalidade Aplicada à Hotelaria de Luxo” é voltado aos trabalhadores de hotéis e pousadas de alto padrão. São 40 horas de aulas presenciais todas as terças-feiras, das 18h30 às 22h30, também no campus do IFSP de Campos do Jordão. O início está marcado para dia 01 de outubro. Faça sua inscrição aqui

Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Campos do Jordão possui 320 meios de hospedagem, sendo 26 deles de alto luxo e que necessitam de mão de obra qualificada. “Temos dialogado com o empresariado local para incentivar a qualificação de seus colaboradores, inclusive durante o horário de trabalho. Essa é uma medida estratégica para elevar ainda mais o padrão de qualidade da nossa hospitalidade”, disse o secretário de Turismo, Fábio Izar.