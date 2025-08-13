Seduc-SP prorroga inscrições para professores temporários do Ensino Médio Técnico

Provas serão realizadas dia 02 de novembro - Foto Divulgação Agência SP

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc-SP) prorrogou o processo seletivo para a contratação de quase 5 mil professores temporários. As oportunidades são para aulas no Ensino Médio Técnico. As inscrições, que terminariam no último dia 11/08, agora podem ser feitas até dia 28/08 no site da Fundação Getúlio Vargas.

Estão aptos a concorrer profissionais com diplomas em cursos de bacharelado, tecnólogos e licenciaturas. Também são aceitas as inscrições de especialistas com experiência comprovada. O salário oferecido é de R$ 5.565 com jornada de trabalho de 40 horas semanais durante o ano de 2026.

As vagas são para cursos técnicos de administração, logística, vendas, enfermagem, farmácia, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, robótica, agronegócio, hospedagem e eletrônica, todos oferecidos em escolas da rede estadual de ensino.

Calendário das provas também é prorrogado

Com a prorrogação das inscrições, a aplicação das provas também ganhou nova data. Os testes objetivos e discursivos serão realizados no dia 02 de novembro. Já a vídeoaula exigida no processo seletivo poderá ser enviada para a banca entre 02 e 30 de novembro.

No momento da inscrição, é possível escolher até duas diretorias regionais de ensino de preferência para trabalhar. O planejamento e o material estruturado das aulas serão fornecidos pela Seduc-SP, além do apoio pedagógico.

O edital com as informações sobre o processo seletivo está disponível no Diário Oficial do Estado. Para fazer a inscrição, basta clicar aqui.