Projeto Surf para Todos chega a Maresias

Aulas começam na quinta-feira, 02/10 - Foto Divulgação Governo de SP

Depois de passar pelas praias de Boracéia, Juquehy e Camburi, o Projeto Surf para Todos finca a prancha em Maresias no próximo fim de semana. Esta é a quarta etapa da iniciativa promovida pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, que oferece aulas gratuitas de surf em parceria com a Associação Brasileira da Indústria e dos Esportes de Pranchas (ABIEP).

Os treinamentos começam já na quinta-feira, 02/10, das 09h às 17h. Cada aula tem duração aproximada de 45 minutos com conteúdo teórico e prático. Os alunos vão aprender regras de segurança, aquecimento, técnicas e movimentos necessários para surfar, além de conhecer o impacto da modalidade na saúde física e mental.

Em 2025, mais de sete mil pessoas já participaram do projeto. A meta é atingir 10 mil alunos até o final do ano. “O Surf Para Todos está transformando vidas sobre pranchas sem competição, somente com a contemplação, com a profunda conexão com o mar e a natureza”, afirmou Romeu Andreatta, presidente da ABIEP.

A formação é voltada para adultos e crianças a partir dos seis anos de idade, incluindo pessoas com deficiência. Para participar, basta fazer a inscrição no site surfparatodossp.com.br ou na própria praia de maresias, de quinta a domingo, durante o horário das aulas.