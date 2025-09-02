RMVale emplaca duas cidades entre as 50 maiores empregadoras de São Paulo

Prédio da CTI, em Taubaté - Foto @correianews

Taubaté e São José dos Campos entraram no ranking estadual de geração de empregos. As duas maiores cidades da Região Metropolitana do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (RMVale) apareceram entre os 50 municípios paulistas que mais abriram vagas no mês de julho. São José fechou o mês com 661 empregos e Taubaté, entre demissões e contratações, gerou 354 oportunidades.

No acumulado do ano, as duas cidades também se destacaram. De janeiro a julho, São José dos Campos criou 7.050 empregos com carteira assinada e Taubaté, 2.634. Considerando os últimos 12 meses, Além de São José (8.762 vagas) e Taubaté (3.393 vagas), Jacareí também aparece no ranking, com 1.620 contratações.

Os setores que mais contrataram foram serviços, comércio, indústria, construção civil, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Os dados são da Fundação Seade baseados no levantamento nacional feito pelo Caged, órgão do Ministério do Trabalho.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Confira a seguir o ranking das cidades paulistas campeãs de vagas.

50 cidades que mais empregaram em julho:

São Paulo: 9.242 Bauru: 2.977 Osasco: 2.949 Barueri: 2.515 Sao Caetano do Sul: 1.194 Guarulhos: 1.106 Vargem Grande do Sul 1.076 Santo André 1.071 São José do Rio Preto 725 Bragança Paulista 679 São José dos Campos: 661 Santos: 658 Bernardino de Campos: 568 Piracicaba 498 Mogi das Cruzes 473 Cajamar 464 Santa Cruz do Rio Pardo 433 Embu: 431 Atibaia: 428 Cubatão: 415 Franca: 406 Jundiaí: 405 Hortolândia 396 Sorocaba 388 Diadema 385 Campinas 382 Tatuí 382 Cotia 374 Matao 365 Taubaté 354 São Bernardo do Campo: 348 Itápolis 329 Ribeirão Preto: 327 São José do Rio Pardo: 325 Agudos 322 Bebedouro 315 Monte Azul Paulista 294 Cabreúva 279 Paulínia 276 Pirassununga 270 Casa Branca 266 Itapevi 264 São Carlos 264 Araçatuba: 259 Indaiatuba: 257 Pederneiras: 253 Taboão da Serra: 253 Mococa: 252 Mauá: 250 Sumaré: 249

50 cidades que mais empregaram de janeiro a julho

São Paulo: 95.487 Guarulhos: 14.367 Osasco: 13.464 Campinas: 8.292 Sorocaba: 8.049 São José dos Campos: 7.050 Matão: 6.696 Bauru: 6.256 Barueri: 6.171 Santo André: 5.599 Ribeirão Preto: 5.248 Santos: 4.832 Jundiaí 4.657 São Bernardo do Campo: 4.606 Franca 4.106 São José do Rio Preto 3.764 Cajamar 3.449 Piracicaba: 3.360 Limeira 3.135 Mogi-Guaçu 3.069 Bebedouro 3.032 Maua 2.952 São Caetano do Sul 2.849 São José do Rio Pardo 2.734 Taubaté 2.634 Cotia 2.587 Diadema 2.421 Atibaia 2.284 Birigui 2.269 Indaiatuba 2.181 São Carlos 2.087 Paulínia 2.011 Presidente Prudente 2.001 Araraquara 1.978 Pontal 1.906 Sumaré 1.803 Mogi das Cruzes 1.747 Catanduva 1.732 Araçatuba 1.697 Carapicuíba 1.683 Capela do Alto: 1.675 Tatuí: 1.670 Embu: 1.637 Botucatu: 1.631 Rio Claro: 1.608 Itaquaquecetuba: 1.563 Araras: 1.523 Monte Azul Paulista: 1.497 Colômbia: 1.464 Santa Rita do Passa Quatro: 1.424

50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses:

São Paulo: 127.654 Osasco: 21.382 Guarulhos: 18.878 Campinas: 9.763 Barueri: 8.969 Sorocaba: 8.957 São José dos Campos: 8.762 Santo André: 7.550 São Bernardo do Campo: 7.106 Santos: 7.041 Ribeirão Preto: 6.654 Jundiaí: 6.340 Cajamar: 5.034 São José do Rio Preto 4.042 Bauru 3.927 Piracicaba: 3.770 Diadema: 3.621 Taubaté: 3.393 Mauá: 3.300 Mogi das Cruzes: 2.546 Botucatu: 2.516 Presidente Prudente 2.479 Matão 2.387 Cotia 2.252 Atibaia 2.206 Tatuí 2.087 Carapicuíba 2.066 Itapecerica da Serra 2.036 Araraquara 2.001 Mogi-Guaçu 1.994 Franca: 1.985 Itaquaquecetuba: 1.935 Araçatuba: 1.926 São Carlos: 1.837 Paulínia: 1.781 São Caetano do Sul: 1.676 Jacareí: 1.620 Louveira: 1.588 Cabreúva: 1.529 Praia Grande: 1.524 Marília: 1.514 Itu: 1.494 Birigui: 1.468 Hortolândia: 1.384 Promissão: 1.383 Santa Rita do Passa Quatro: 1.300 Embu: 1.280 Votorantim: 1.278 Sumaré: 1.264 Jaú: 1.259

São Paulo – vagas criadas

Julho: 42.798 postos

Acumulado do ano: 390.619

Últimos 12 meses (de agosto de 2024 a julho de 2025): 402.977

Brasil – vagas criadas

Julho: 129.775

Acumulado do ano: 1.347.807

Últimos 12 meses: 1.523.904

Sudeste – vagas criadas

Julho: 50.033

Acumulado do ano: 626.676

Últimos 12 meses: 649.313

Setores com mais contratações

Serviços: 14.919

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 11.500

Transporte, armazenagem e correio: 6.318

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 6.148

Indústrias de Transformação: 6.109

Indústria geral: 6.056

Construção: 5.168

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 5.153

Saúde Humana e Serviços Sociais: 4.812

Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 2.562

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 1.965

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 1.566

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados: 850

Informação e Comunicação: 806

Alojamento e alimentação: 568

Artes, Cultura, Esporte e Recreação: 464

Salário médio

Em julho, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.591,74, seguido por Santa Catarina (R$ 2.323,74), Distrito Federal (R$ 2.295,07) e Rio de Janeiro (R$ 2.273,68). O salário de admissão de São Paulo é 14% maior que do Brasil (R$ 2.277,51). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.439,18).