RMVale emplaca duas cidades entre as 50 maiores empregadoras de São Paulo

Taubaté e São José dos Campos se destacaram na geração de empregos durante o mês de julho, no acumulado do ano e nos últimos 12 meses

por: Redação ( 2 dias atrás ) - Atualizado: 03/09/2025 15:12
Prédio da CTI, em Taubaté - Foto @correianews

Taubaté e São José dos Campos entraram no ranking estadual de geração de empregos. As duas maiores cidades da Região Metropolitana do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (RMVale) apareceram entre os 50 municípios paulistas que mais abriram vagas no mês de julho. São José fechou o mês com 661 empregos e Taubaté, entre demissões e contratações, gerou 354 oportunidades.

No acumulado do ano, as duas cidades também se destacaram. De janeiro a julho, São José dos Campos criou 7.050 empregos com carteira assinada e Taubaté, 2.634. Considerando os últimos 12 meses, Além de São José (8.762 vagas) e Taubaté (3.393 vagas), Jacareí também aparece no ranking, com 1.620 contratações.

Os setores que mais contrataram foram serviços, comércio, indústria, construção civil, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Os dados são da Fundação Seade baseados no levantamento nacional feito pelo Caged, órgão do Ministério do Trabalho.

Confira a seguir o ranking das cidades paulistas campeãs de vagas.

50 cidades que mais empregaram em julho:

  1. São Paulo: 9.242
  2. Bauru: 2.977
  3. Osasco: 2.949
  4. Barueri: 2.515
  5. Sao Caetano do Sul: 1.194
  6. Guarulhos: 1.106
  7. Vargem Grande do Sul 1.076
  8. Santo André 1.071
  9. São José do Rio Preto 725
  10. Bragança Paulista 679
  11. São José dos Campos: 661
  12. Santos: 658
  13. Bernardino de Campos: 568
  14. Piracicaba 498
  15. Mogi das Cruzes 473
  16. Cajamar 464
  17. Santa Cruz do Rio Pardo 433
  18. Embu: 431
  19. Atibaia: 428
  20. Cubatão: 415
  21. Franca: 406
  22. Jundiaí: 405
  23. Hortolândia 396
  24. Sorocaba 388
  25. Diadema 385
  26. Campinas 382
  27. Tatuí 382
  28. Cotia 374
  29. Matao 365
  30. Taubaté 354
  31. São Bernardo do Campo: 348
  32. Itápolis 329
  33. Ribeirão Preto: 327
  34. São José do Rio Pardo: 325
  35. Agudos 322
  36. Bebedouro 315
  37. Monte Azul Paulista 294
  38. Cabreúva 279
  39. Paulínia 276
  40. Pirassununga 270
  41. Casa Branca 266
  42. Itapevi 264
  43. São Carlos 264
  44. Araçatuba: 259
  45. Indaiatuba: 257
  46. Pederneiras: 253
  47. Taboão da Serra: 253
  48. Mococa: 252
  49. Mauá: 250
  50. Sumaré: 249

50 cidades que mais empregaram de janeiro a julho

  1. São Paulo: 95.487
  2. Guarulhos: 14.367
  3. Osasco: 13.464
  4. Campinas: 8.292
  5. Sorocaba: 8.049
  6. São José dos Campos: 7.050
  7. Matão: 6.696
  8. Bauru: 6.256
  9. Barueri: 6.171
  10. Santo André: 5.599
  11. Ribeirão Preto: 5.248
  12. Santos: 4.832
  13. Jundiaí 4.657
  14. São Bernardo do Campo: 4.606
  15. Franca 4.106
  16. São José do Rio Preto 3.764
  17. Cajamar 3.449
  18. Piracicaba: 3.360
  19. Limeira 3.135
  20. Mogi-Guaçu 3.069
  21. Bebedouro 3.032
  22. Maua 2.952
  23. São Caetano do Sul 2.849
  24. São José do Rio Pardo 2.734
  25. Taubaté 2.634
  26. Cotia 2.587
  27. Diadema 2.421
  28. Atibaia 2.284
  29. Birigui 2.269
  30. Indaiatuba 2.181
  31. São Carlos 2.087
  32. Paulínia 2.011
  33. Presidente Prudente 2.001
  34. Araraquara 1.978
  35. Pontal 1.906
  36. Sumaré 1.803
  37. Mogi das Cruzes 1.747
  38. Catanduva 1.732
  39. Araçatuba 1.697
  40. Carapicuíba 1.683
  41. Capela do Alto: 1.675
  42. Tatuí: 1.670
  43. Embu: 1.637
  44. Botucatu: 1.631
  45. Rio Claro: 1.608
  46. Itaquaquecetuba: 1.563
  47. Araras: 1.523
  48. Monte Azul Paulista: 1.497
  49. Colômbia: 1.464
  50. Santa Rita do Passa Quatro: 1.424

50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses:

  1. São Paulo: 127.654
  2. Osasco: 21.382
  3. Guarulhos: 18.878
  4. Campinas: 9.763
  5. Barueri: 8.969
  6. Sorocaba: 8.957
  7. São José dos Campos: 8.762
  8. Santo André: 7.550
  9. São Bernardo do Campo: 7.106
  10. Santos: 7.041
  11. Ribeirão Preto: 6.654
  12. Jundiaí: 6.340
  13. Cajamar: 5.034
  14. São José do Rio Preto 4.042
  15. Bauru 3.927
  16. Piracicaba: 3.770
  17. Diadema: 3.621
  18. Taubaté: 3.393
  19. Mauá: 3.300
  20. Mogi das Cruzes: 2.546
  21. Botucatu: 2.516
  22. Presidente Prudente 2.479
  23. Matão 2.387
  24. Cotia 2.252
  25. Atibaia 2.206
  26. Tatuí 2.087
  27. Carapicuíba 2.066
  28. Itapecerica da Serra 2.036
  29. Araraquara 2.001
  30. Mogi-Guaçu 1.994
  31. Franca: 1.985
  32. Itaquaquecetuba: 1.935
  33. Araçatuba: 1.926
  34. São Carlos: 1.837
  35. Paulínia: 1.781
  36. São Caetano do Sul: 1.676
  37. Jacareí: 1.620
  38. Louveira: 1.588
  39. Cabreúva: 1.529
  40. Praia Grande: 1.524
  41. Marília: 1.514
  42. Itu: 1.494
  43. Birigui: 1.468
  44. Hortolândia: 1.384
  45. Promissão: 1.383
  46. Santa Rita do Passa Quatro: 1.300
  47. Embu: 1.280
  48. Votorantim: 1.278
  49. Sumaré: 1.264
  50. Jaú: 1.259

São Paulo – vagas criadas

  • Julho: 42.798 postos
  • Acumulado do ano: 390.619
  • Últimos 12 meses (de agosto de 2024 a julho de 2025): 402.977

Brasil – vagas criadas

  • Julho: 129.775
  • Acumulado do ano: 1.347.807
  • Últimos 12 meses: 1.523.904

Sudeste – vagas criadas

  • Julho: 50.033
  • Acumulado do ano: 626.676
  • Últimos 12 meses: 649.313

Setores com mais contratações

Serviços: 14.919
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 11.500
Transporte, armazenagem e correio: 6.318
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 6.148
Indústrias de Transformação: 6.109
Indústria geral: 6.056
Construção: 5.168
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 5.153
Saúde Humana e Serviços Sociais: 4.812
Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 2.562
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 1.965
Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 1.566
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados: 850
Informação e Comunicação: 806
Alojamento e alimentação: 568
Artes, Cultura, Esporte e Recreação: 464

Salário médio

Em julho, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.591,74, seguido por Santa Catarina (R$ 2.323,74), Distrito Federal (R$ 2.295,07) e Rio de Janeiro (R$ 2.273,68). O salário de admissão de São Paulo é 14% maior que do Brasil (R$ 2.277,51). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.439,18).

