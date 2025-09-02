RMVale emplaca duas cidades entre as 50 maiores empregadoras de São Paulo

Taubaté e São José dos Campos entraram no ranking estadual de geração de empregos. As duas maiores cidades da Região Metropolitana do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira (RMVale) apareceram entre os 50 municípios paulistas que mais abriram vagas no mês de julho. São José fechou o mês com 661 empregos e Taubaté, entre demissões e contratações, gerou 354 oportunidades.
No acumulado do ano, as duas cidades também se destacaram. De janeiro a julho, São José dos Campos criou 7.050 empregos com carteira assinada e Taubaté, 2.634. Considerando os últimos 12 meses, Além de São José (8.762 vagas) e Taubaté (3.393 vagas), Jacareí também aparece no ranking, com 1.620 contratações.
Os setores que mais contrataram foram serviços, comércio, indústria, construção civil, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Os dados são da Fundação Seade baseados no levantamento nacional feito pelo Caged, órgão do Ministério do Trabalho.
Confira a seguir o ranking das cidades paulistas campeãs de vagas.
50 cidades que mais empregaram em julho:
- São Paulo: 9.242
- Bauru: 2.977
- Osasco: 2.949
- Barueri: 2.515
- Sao Caetano do Sul: 1.194
- Guarulhos: 1.106
- Vargem Grande do Sul 1.076
- Santo André 1.071
- São José do Rio Preto 725
- Bragança Paulista 679
- São José dos Campos: 661
- Santos: 658
- Bernardino de Campos: 568
- Piracicaba 498
- Mogi das Cruzes 473
- Cajamar 464
- Santa Cruz do Rio Pardo 433
- Embu: 431
- Atibaia: 428
- Cubatão: 415
- Franca: 406
- Jundiaí: 405
- Hortolândia 396
- Sorocaba 388
- Diadema 385
- Campinas 382
- Tatuí 382
- Cotia 374
- Matao 365
- Taubaté 354
- São Bernardo do Campo: 348
- Itápolis 329
- Ribeirão Preto: 327
- São José do Rio Pardo: 325
- Agudos 322
- Bebedouro 315
- Monte Azul Paulista 294
- Cabreúva 279
- Paulínia 276
- Pirassununga 270
- Casa Branca 266
- Itapevi 264
- São Carlos 264
- Araçatuba: 259
- Indaiatuba: 257
- Pederneiras: 253
- Taboão da Serra: 253
- Mococa: 252
- Mauá: 250
- Sumaré: 249
50 cidades que mais empregaram de janeiro a julho
- São Paulo: 95.487
- Guarulhos: 14.367
- Osasco: 13.464
- Campinas: 8.292
- Sorocaba: 8.049
- São José dos Campos: 7.050
- Matão: 6.696
- Bauru: 6.256
- Barueri: 6.171
- Santo André: 5.599
- Ribeirão Preto: 5.248
- Santos: 4.832
- Jundiaí 4.657
- São Bernardo do Campo: 4.606
- Franca 4.106
- São José do Rio Preto 3.764
- Cajamar 3.449
- Piracicaba: 3.360
- Limeira 3.135
- Mogi-Guaçu 3.069
- Bebedouro 3.032
- Maua 2.952
- São Caetano do Sul 2.849
- São José do Rio Pardo 2.734
- Taubaté 2.634
- Cotia 2.587
- Diadema 2.421
- Atibaia 2.284
- Birigui 2.269
- Indaiatuba 2.181
- São Carlos 2.087
- Paulínia 2.011
- Presidente Prudente 2.001
- Araraquara 1.978
- Pontal 1.906
- Sumaré 1.803
- Mogi das Cruzes 1.747
- Catanduva 1.732
- Araçatuba 1.697
- Carapicuíba 1.683
- Capela do Alto: 1.675
- Tatuí: 1.670
- Embu: 1.637
- Botucatu: 1.631
- Rio Claro: 1.608
- Itaquaquecetuba: 1.563
- Araras: 1.523
- Monte Azul Paulista: 1.497
- Colômbia: 1.464
- Santa Rita do Passa Quatro: 1.424
50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses:
- São Paulo: 127.654
- Osasco: 21.382
- Guarulhos: 18.878
- Campinas: 9.763
- Barueri: 8.969
- Sorocaba: 8.957
- São José dos Campos: 8.762
- Santo André: 7.550
- São Bernardo do Campo: 7.106
- Santos: 7.041
- Ribeirão Preto: 6.654
- Jundiaí: 6.340
- Cajamar: 5.034
- São José do Rio Preto 4.042
- Bauru 3.927
- Piracicaba: 3.770
- Diadema: 3.621
- Taubaté: 3.393
- Mauá: 3.300
- Mogi das Cruzes: 2.546
- Botucatu: 2.516
- Presidente Prudente 2.479
- Matão 2.387
- Cotia 2.252
- Atibaia 2.206
- Tatuí 2.087
- Carapicuíba 2.066
- Itapecerica da Serra 2.036
- Araraquara 2.001
- Mogi-Guaçu 1.994
- Franca: 1.985
- Itaquaquecetuba: 1.935
- Araçatuba: 1.926
- São Carlos: 1.837
- Paulínia: 1.781
- São Caetano do Sul: 1.676
- Jacareí: 1.620
- Louveira: 1.588
- Cabreúva: 1.529
- Praia Grande: 1.524
- Marília: 1.514
- Itu: 1.494
- Birigui: 1.468
- Hortolândia: 1.384
- Promissão: 1.383
- Santa Rita do Passa Quatro: 1.300
- Embu: 1.280
- Votorantim: 1.278
- Sumaré: 1.264
- Jaú: 1.259
São Paulo – vagas criadas
- Julho: 42.798 postos
- Acumulado do ano: 390.619
- Últimos 12 meses (de agosto de 2024 a julho de 2025): 402.977
Brasil – vagas criadas
- Julho: 129.775
- Acumulado do ano: 1.347.807
- Últimos 12 meses: 1.523.904
Sudeste – vagas criadas
- Julho: 50.033
- Acumulado do ano: 626.676
- Últimos 12 meses: 649.313
Setores com mais contratações
Serviços: 14.919
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 11.500
Transporte, armazenagem e correio: 6.318
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 6.148
Indústrias de Transformação: 6.109
Indústria geral: 6.056
Construção: 5.168
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 5.153
Saúde Humana e Serviços Sociais: 4.812
Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 2.562
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 1.965
Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 1.566
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados: 850
Informação e Comunicação: 806
Alojamento e alimentação: 568
Artes, Cultura, Esporte e Recreação: 464
Salário médio
Em julho, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.591,74, seguido por Santa Catarina (R$ 2.323,74), Distrito Federal (R$ 2.295,07) e Rio de Janeiro (R$ 2.273,68). O salário de admissão de São Paulo é 14% maior que do Brasil (R$ 2.277,51). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.439,18).