Serra da Mantiqueira pode ganhar distrito turístico

Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí - Foto @correianews

Promover o turismo de forma integrada. Esse é o objetivo do Distrito Turístico Alto da Mantiqueira, que unifica Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí em um mesmo território para o desenvolvimento da região em parceria com o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada.

Com a criação do distrito, espera-se fortalecer os empreendimentos locais, estimular novos negócios, gerar emprego, renda e inovação de forma sustentável, respeitando a natureza que é o principal ativo da região. Uma consulta pública já foi realizada em Campos do Jordão para debater propostas técnicas e sugestões da comunidade. Assim, com a governança compartilhada espera-se atender todas as necessidades e potencialidades dos municípios envolvidos.

Além de obter maior visibilidade no país, o trabalho integrado também poderá melhorar a infraestrutura das três cidades, o que deve ampliar a competitividade da região frente a outros destinos de montanha. O Distrito Alto da Mantiqueira ainda vai passar por estudos técnicos antes de ser submetido à aprovação do Governo de São Paulo, o que ainda não há data para acontecer.