Campos do Jordão realiza caminhada pelos direitos da pessoa idosa

Até 2070, cerca de 38% da população brasileira terá mais de 60 anos - Foto Divulgação

01 de outubro foi o Dia Internacional da Pessoa Idosa, mas em Campos do Jordão as comemorações continuam com a realização de uma caminhada nesta sexta-feira, 03/10, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI).

Com o tema “Cuidar é mais que acolher, é proteger”, o evento pretende chamar a atenção da sociedade para a promoção dos direitos e da dignidade dos idosos, garantindo condições de vida saudáveis e respeitando crenças, necessidades e a privacidade. “Convidamos não somente idosos, mas toda a sociedade a participar conosco da caminhada”, disse Rodrigo Fernando Rachid, presidente do CMDPI

Segundo dados do IBGE, atualmente 15,6% da população brasileira tem mais de 60 anos. Em 2070, esse índice deverá chegar a quase 38%. O envelhecimento exige políticas públicas voltadas à saúde, qualidade de vida, autonomia e inclusão social, temas que serão abordados durante a caminhada.

A saída será às 14h em frente a Parada Viola do bondinho. Em passeata, os idosos irão percorrer a Avenida Januário Miraglia até o gazebo de Abernéssia, onde serão oferecidos atendimentos aos idosos na área da saúde com exames de glicemia e pressão arterial.

Membros do CMDPI também vão conscientizar sobre direitos e receber denúncias de possíveis violências contra idosos, que também podem ser feitas pelo Disque 100 ou 190 da Polícia Militar

Serviço:

Caminhada Dia Internacional da Pessoa Idosa -

Data: 03/10

Horário: a partir das 14h

Local: em frente a Parada Viola do bondinho – Caixa Econômica Federal

Vila Abernéssia – Campos do Jordão SP